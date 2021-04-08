Українські військові ознайомили президента з ситуацією на фронті.

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил України на передовій, які найбільше обстрілюють російські окупаційні сили.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський, ﻿перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, відвідав позиції на передньому краї оборони, де було зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу на бойових позиціях. Захисники розповіли президенту про ситуацію на фронті.

"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", - заявив Зеленський.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.

Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Читайте такожНа тлі загострення Зеленський поїхав на Донбас

Окрім того, Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент наголосив на високій якості страв, якими годують військових.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко