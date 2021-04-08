Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил України на передовій, які найбільше обстрілюють російські окупаційні сили.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Зокрема, Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, відвідав позиції на передньому краї оборони, де було зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню.
Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу на бойових позиціях. Захисники розповіли президенту про ситуацію на фронті.
"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", - заявив Зеленський.
Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.
Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.
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Окрім того, Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент наголосив на високій якості страв, якими годують військових.
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