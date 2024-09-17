За його словами, не потрібно створювати помилкові очікування, "щоб люди не розчаровувалися".

Війна в Україні не завершиться ні цього року, ні наступного, тому потрібно бути реалістами і не завищувати очікування. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі LRT TELEVISION.

Він зазначив, що ситуація на полі бою в Україні залишається складною, і Росія зараз дійсно сильна.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна. Це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні завищувати наші очікування", - пояснив він. Відео дня

Брекельманс наголосив, що необхідно дивитися на довгострокову перспективу і переконатися, що громадяни Європи продовжують хотіти підтримувати Україну, "тому ми не повинні створювати хибні очікування, щоб люди не розчаровувалися".

"Тому що іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це забіг завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати", - наголосив міністр оборони Нідерландів.

Він додав, що потрібно бути оптимістами, але водночас реалістами. За його словами, Росія - справді потужний противник, і може вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго.

"Якщо подивитися на оцінки того, що зможе виробляти російська військова промисловість, і на кількість людей, яких вона здатна мобілізувати, ці цифри дійсно величезні. Росія грає в гру чисел, і Україні дуже складно від неї захиститися", - додав Брекельманс.

План перемоги Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. Цей план перемоги включає кілька пунктів - чотири основні плюс один, який буде потрібен після війни.

При цьому радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко зазначив, що можливість завдавати ракетних ударів углиб російської території є важливою частиною "плану перемоги" України.

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