Зеленський розраховує на міжнародний тиск на Росію, щоб вона погодилася на мир на умовах, запропонованих Києвом.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на міжнародний тиск на Росію, щоб закінчити війну цієї осені на прийнятних для себе умовах, пише іспанське видання EFE.

"Усвідомлюючи відсутність хороших перспектив на лінії фронту і ризик того, що військова допомога від деяких ключових союзників може послабитися, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою для закінчення війни цієї осені та покладається на міжнародний тиск на Росію для досягнення миру на прийнятних для Києва умовах", - ідеться в статті.

Як зазначає ЗМІ, Зеленський уперше розкрив деталі свого "плану перемоги" 27 серпня.

Відео дня

"Я побудував цей план, виходячи з того, що його може бути реалізовано завдяки нашим партнерам, а не волі чи небажанню Російської Федерації", - сказав український президент.

Одним із головних важелів для досягнення цієї мети стане успіх української операції в Курській області.

Паралельно з презентацією плану своїм партнерам Київ готується організувати до кінця року другий Саміт миру, на який - на відміну від першого - планує запросити Росію.

"Із заяв Зеленського та інших українських політиків зрозуміло, що мета другої зустрічі - чинити тиск на Росію, щоб вона погодилася на мир на умовах, запропонованих Києвом у документі, - який може бути або не бути так званим "планом перемоги", - який він представить на саміті", - пише видання.

Водночас ефективність цього тиску багато в чому залежить від позиції близьких до Росії держав, таких як Китай та Індія, які поки що не бажають використати свій вплив на Москву, щоб змусити Росію повністю або частково піти з України, як того вимагає Зеленський.

Дедалі більше українців згодні на мирні переговори

Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові.

Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.

Вас також можуть зацікавити новини: