Сьогодні було 42 прильоти по території Краснопільської громади.

У Сумській області російські окупанти здійснили атаку з дронів-камікадзе, четверо людей поранені.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він повідомив, що ворог продовжує обстрілювати Краснопільську громаду.

"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка", - розповів Живицький.

Голова ОВА також повідомив, що сьогодні вдень було чотири обстріли з мінометів та інших видів зброї.

"Усього 42 прильоти по території громади. Росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада", - повідомив він. За його словами, затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами. "На щастя та на диво ніхто з людей під час обстрілів не постраждав", - додав він.

Нагадаємо, після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область потерпає від обстрілів з російської сторони.

20 червня на території Юнаківської громади внаслідок обстрілів російських загарбників один чоловік загинув, ще одного було поранено.

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