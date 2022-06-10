Еммануель Макрон може оголосити про нову поставку ще 6 артилерійських гармат Caesar.

Франція може оголосити про постачання в Україну додаткового озброєння в найближчі тижні. Йдеться про самохідні гаубиці Caesar.

Як повідомляє телеканал Europe 1, президент Емманюель Макрон може узгодити поставку ще 6 гаубиць. Стільки ж Україна отримала раніше.

"Еммануель Макрон може оголосити про нову поставку ще 6 артилерійських гармат під час поїздки, яку він може зробити через кілька тижнів. Ці гармати слід знову зняти зі складів армії, у якої залишиться всього 64 одиниць цієї зброї", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням на сайті Єлисейського палацу, в ході телефонної розмови французький президент розпитав президента України Володимира Зеленського про останні події на фронті, а також про потреби України у військовій техніці, політичній і фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

"[Макрон] сказав президенту Зеленському, що Франція залишається мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння", - йдеться в повідомленні.

Президенти домовилися підтримувати контакти за заявкою України на вступ до членства в ЄС.

Як розповів Зеленський у своєму вечірньому зверненні, Україна продовжує активно працювати у всіх країнах Євросоюзу, "щоб там однаково сприймалася ситуація щодо кандидатства для нашої держави - і на Заході, і на Сході, і на півночі, і на півдні Європейського Союзу".

"Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки сумніваються в деяких країнах, не повинні протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, Франція вже передавала Україні САУ Caesar. ВСУ раніше продемонстрували, як самохідні гаубиці Caesar б'ють російських окупантів на фронті.

Довідка УНІАН. Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

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