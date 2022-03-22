В столиці сьогодні діє посилена комендантська година.

Київ через російське вторгнення в Україну фактично спорожнів. Сьогодні через посилену комендантську годину людей на вулицях немає взагалі.

Відео з центру української столиці опублікував відомий співак з гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот). Зараз він служить у теробороні Києва.

"Ніколи не думав, що буду таке відчувати, але хочеться вже побачити Київ наповнений людьми та автомобільними пробками… хочеться життя, насиченого любов’ю та радощами… знаю багато людей, котрі мислять також…саме тому ми приречені на перемогу. Все буде Україна", - наголосив Михайлюта.

На відео можна побачити, як нині виглядають центральні вулиці Києва - на них відсутній автотранспорт та перехожі.

Нагадаємо, з учорашнього вечора до ранку середи в столиці діє комендантська година.

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