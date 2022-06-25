Ворог продовжує зазнавати значних втрат у боях, зазначили у Генштабі української армії.

Особовий склад російських окупантів деморалізований, вони не отримують обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях з Силами оборони України.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Супротивнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході нашої країни.

Захисники України дають гідну відсіч ворогу. У Генштабі нашої армії поділилися, що станом на 25 червня на нашій землі знищили 34 тис. 700 окупантів.

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