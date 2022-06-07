Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни. Військові країни-агресора можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила Служба безпеки України і оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

"Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля", - повідомляють в СБУ.

За словами одного з окупантів, розмову якого було перехоплено, через значну кількість тих, хто відмовляється воювати, в армії окупантів значно посилили контроль. Тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

"Варіант з фіктивним шлюбом, який би оригінальним він не був, для цього вояки не склався. Але перші 2 – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику", - пожартували в СБУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупантам на Херсонщині дозволили розстрілювати цивільних.

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