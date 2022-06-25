Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Українські воїни знищили ще 170 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 25 червня орієнтовно становили: особового складу - близько 34 тис. 700 (+170) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 тис. 511 (+4), бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 645 (+8), артсистем – 764 (+5), РСЗВ - 241 (+0);

засобів ППО - 99 (+0), літаків – 217 (+1), гелікоптерів – 184 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4), крилатих ракет - 137 (+0);

кораблів/катерів - 14 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7), спецтехніки - 60 (+0).

Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції у Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію, на що захисникам знадобиться кілька днів.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, аналізують в американському Інституті вивчення війни.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки мова не йде.

В ОП переконують, що військових вдалося вивести з Гірського та Золотого ще до того, як кільце там замкнулося.

Окупанти мають намір оточити ЗСУ в Луганській області.

У суботу вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській, Львівській та Чернігівській області, цілячись переважно у військові об'єкти.

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