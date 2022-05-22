Білоруси ставали найманцями через гроші, повідомили в українському Міноборони.

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими приватними військовими компаніями, брали участь у війні проти України та були ліквідовані.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"У кількох населених пунктах Білорусі відбулися похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК. Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна Гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових.

"У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього - гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих випробувати долю зменшилась", - додали в українській розвідці.

Нагадаємо, РФ 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну. Супротивник атакував нашу державу, зокрема, і з території Білорусі.

За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, у війні проти нашої держави на стороні РФ беруть участь праві екстремісти та неонацисти.

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