У бойових діях в нашій країні, зокрема, беруть участь члени організації "Русичи", з'ясувала розвідка Німеччини.

По всій видимості, в Україні на боці Російської Федерації, зокрема, воюють неонацисти та праві екстремісти.

Увійні проти нашої країни беруть участь члени організацій "Русский Имперский Легион", "Русичи" і "Русская имперская лига", повідомляє Der Spiegel, посилаючись на доповідь Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

У розвідці додали, що члени організації "Русский Имперский Легион" у 2014-2015 роках воювали на Донбасі.

У BND додали, що заступник керівника цієї організації загинув у нашій країні після вторгнення, а її голова Денис Гарієв отримав важке поранення.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Влада РФ назвала війну в українській державі "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" наших земляків.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки населених пунктів. За відомостями української сторони, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогові. Станом на 22 травня на нашій землі вже знищено понад 29 тисяч ворогів.

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