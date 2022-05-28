Авдіївка зазнала дуже серйозних руйнувань, зазначили у міській військово-цивільній адміністрації.

В Авдіївці Донецької області не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Про це в ефірі всеукраїнського марафону повідомив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Я не бачу жодної цілої будівлі, руйнування дуже серйозні. Пошкодження різного ступеня. Є (будівлі - УНІАН), які дійсно потрібно буде відбудовувати заново. Є, де просто немає вікон", - зазначив він.

За його словами, гуманітарна ситуація в місті доволі складна - немає води, світла, газу, але є завози гуманітарної допомоги.

"Змога евакуюватись (з міста - УНІАН) є і ми це робимо. Але, наприклад, за тиждень у нас 6 цивільних поранено, коли люди виїжджали", - наголосив Барабаш.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і житло цивільних, зокрема, в Донецькій області, були жертви та постраждалі.

Наприкінці травня американський Інститут вивчення війни повідомляв, що окупанти активізували наступальні дії у районі Авдіївки та посилили артудари по цьому місту.

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