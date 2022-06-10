Один з ліквідованих - генерал ФСБ.

У Херсонській області в ході удару ЗСУ загинули два генерали окупантів.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

За його інформацією один з ліквідованих - генерал ФСБ, який відповідав за організацію "референдуму" щодо входження регіону до складу РФ.

"Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених окупантів накриттям, в тому числі два генерали, один армійський, один - фсбшний, причому той самий, який відповідав за організацію "референдуму" в Херсонській області. Дуже шкідливо організовувати "референдуми" в Херсонській області", - розповів Арестович.

Нагадаємо, українська авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункту і понтонній переправі ворогів. За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти.

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