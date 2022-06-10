За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти.

Українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника у п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польових складах противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини", - зазначив він.

За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів.

"Решта ворожих втрат уточнюється", - додав Назаров.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі за добу військовослужбовці Збройних сил України відбили 7 атак російських окупантів, збили 5 безпілотних літальних апаратів і знищили 10 танків.

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