Такі дії ворог планує здійснити, оскільки не має мобілізаційного ресурсу.

Окупанти планують залучати до бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти", - йдеться у повідомленні.

Проблеми з мобілізацією в РФ - що відомо

У російських окупантів виникли серйозні проблеми з мобілізацією громадян для війни проти України. За даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що в прикордонних областях Російська Федерація тренує близько 2,5 тисячі резервістів, яких потім оправлять воювати в Україну.

Водночас через масштабні втрати в живій силі на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей в рамках мобілізації рашисти поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації. А за даними голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, на окупованій частині області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що Кремль вирішив відправити на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.

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