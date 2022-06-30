Аналітики вказали, на спроби російських окупантів просунутися в Харківській області.

Кремль має намір захопити не тільки території Донецької та Луганської областей. Російські окупанти продовжують спроби наступати на населені пункти на північ від Харкова.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Відзначається, що російські підрозділи перенаправили на другорядні напрямки, щоб прискорити захоплення територій Донецької та Луганської областей.

При цьому аналітики вказали, що війська РФ 29 червня провели штурм Дементіївки, яка знаходиться приблизно в 15 км на північ від Харкова. За словами окупантів, наступ був успішним. У свою чергу глава Харківської ОВВА Олег Синегубов спростував цю інформацію, повідомивши, що українські бійці відбили атаку.

У зв'язку з цим в ISW вважають, що контроль над населеними пунктами в Харківській області вздовж лінії фронту дуже спірний.

Крім того, окупанти вели бої за великими Проходами, Цупівкою, розплідником і Руською Лозовою, а також обстрілювали Харків.

"Постійні бої за контроль над такими населеними пунктами на північ від Харкова наводять на думку, що, хоча кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне встановити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей", – зазначено у звіті.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на Харківському та Слов'янському напрямках, а саме в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман.

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