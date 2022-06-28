Супротивник продовжує бити з артилерії, зазначили у Генштабі української армії.

Українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на Харківському та Слов'янському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди. Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова. Авіаудар із вертольотів Ка-52 зафіксовано неподалік села Явірське. Українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. Противник вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Кутузівки та Циркунів", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, на Слов’янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка, загарбники відійшли.

Водночас, артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.

На Краматорському напрямку, як повідомили в Генеральному штабі, противник активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.