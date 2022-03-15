Підтверджено факт збиття українським винищувачем ворожої крилатої ракети, зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За день було знищено чотири вертольоти та один літак окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"14 березня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України відмінусувала ще чотири вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога з українського винищувача", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних сил - бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на середину березня втрати РФ в Україні орієнтовно перевищують 12 тисяч осіб, було знищено сотні літальних апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: