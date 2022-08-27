Всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житловим будинкам.

Ворог обстріляв житлові будинки в тимчасово окупованій Кам'янці, п'ятеро загиблих.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"В тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років. Загалом відомо про 5 загиблих. Місцеві свідчать, що під завалами можуть також знаходитись люди", - йдеться у повідомленні.

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Він зазначив, що всі шість пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житловим будинкам.

"Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент. Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради", - повідомив Старух.

Старух також додав, що у Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що у Запоріжжі ввечері було чути вибухи, бо спрацювала протиповітряна оборона.

Пізніше в обласному методичному центрі культури і мистецтв Запорізької обласної ради повідомили, що під час обстрілу загинула жінка з двома маленькими синами.

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