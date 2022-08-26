Загибла була працівником культури.

У Запорізькій області під час обстрілу загинула жінка з двома маленькими синами.

Про це повідомляється на сторінці Обласного методичного центру культури і мистецтв Запорізької обласної ради у Facebook.

"Прийшло велике горе в нашу родину працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик. Загинула! З двома маленькими синочками... ", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ окупантів на Запорізькому напрямку. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Також зазначається, що ворог активно веде повітряну розвідку. У напрямку населеного пункту Времівка українські військові знешкодили розвідгрупу окупантів.

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