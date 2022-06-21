Не виключається загроза ракетного удару та спроби висадки десанту.

У північно-західній частині Чорного моря перебуває підводний човен та чотири великих десантних кораблі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook щодо підсумків за 20 червня.

"Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з п'яти кораблів, одного підводного човна та чотирьох ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування", - зауважується у повідомленні.

Водночас наголошують у Командуванні, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.

Як повідомляв УНІАН, в акваторії Чорного моря ракетами "Harpoon" уражено буксир окупантів "Василь Бех". Буксир транспортував на окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад і ЗРК "ТОР".

За даними ОК "Південь", попередньо, вдалося уразити 70% екіпажу. Доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Увечері 17 червня стало відомо, що підбитий українськими військовими російський буксир "Василь Бех" уже пішов на дно Чорного моря.

18 червня в ОК "Південь" повідомили, що підводний човен та п'ять кораблів російських окупантів продовжують блокування північно-західної частини Чорного моря.

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