Буксир транспортував в акваторії Чорного моря боєприпаси, озброєння, особовий склад та ЗРК "ТОР".

В акваторії Чорного моря ракетами "Harpoon" уражено буксир окупантів "Василь Бех".

Про це у своєму Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря ракетами "Harpoon" було уражено буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК "ТОР". Передавайте вітання команді крейсера "Москва"!", - повідомив він.

За даними ОК "Південь", попередньо, вдалося уразити 70% екіпажу. Доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

ВМС ЗС України на Facebook-сторінці підтвердили удар по буксиру.

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не стало перешкодою для Військово-Морських Сил України "демілітаризувати" російських загарбників.

Варто зазначити, що буксир "Василій Бех" був побудований на астраханському судноремонтному заводі водотоннажністю 1605 тон. Його прийняли до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зміцнюється на острові Зміїний і залишає там свої десантні кораблі.

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