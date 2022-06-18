Залишається ймовірність загрози ракетного удару та десантної операції.

Підводний човен та п'ять кораблів російських окупантів продовжують блокування північно-західної частини Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Вороже корабельне угруповання з одного підводного човна, двох ракетних кораблів та трьох великих десантних кораблів продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря і тримає загрози ракетного удару та десантної операції в стані імовірності", - мовиться в дописі.

Як повідомляв УНІАН, в акваторії Чорного моря ракетами "Harpoon" уражено буксир окупантів "Василь Бех". Буксир транспортував на окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад і ЗРК "ТОР".

За даними ОК "Південь", попередньо, вдалося уразити 70% екіпажу. Доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Увечері 17 червня стало відомо, що підбитий українськими військовими російський буксир "Василь Бех" уже пішов на дно Чорного моря.

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