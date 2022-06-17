Марченко нагадав, що на рахунку ЗСУ є вже знищений російський ракетний крейсер, кілька катерів, а тепер і судно забезпечення.

Підбитий українськими військовими російський буксир "Василь Бех" уже пішов на дно Чорного моря.

Інформацію ввечері 17 червня підтвердив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні вранці нашими ВМС було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту "Василь Бех", на борту якого був встановлений РЗК "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув", - заявив Марченко.

Він нагадав, що на рахунку ЗСУ є вже знищений російський ракетний крейсер, кілька катерів, а тепер і судно забезпечення.

"Впевнений, що наші військові додадуть іще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду на дні Чорного моря. До відкриття запрошується усе військово-політичне керівництво окупантів", - іронічно зауважив очільник ОВА.

Як писав УНІАН, інформація про підбитий буксир з'явилась сьогодні вранці.

За словами Марченка, судно перевозило на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад зенітно-ракетного комплексу "Тор".

Довідка УНІАН. Побудований на судноремонтному заводі в Астрахані буксир "Василий Бех" водотоннажністю 1 605 тонн увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Його екіпаж становить 26 осіб, також на борту судна є 36 місць для додаткового персоналу або тих кого рятують.

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