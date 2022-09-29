Нашою авіацією нанесено 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

ЗСУ вдарили по чотирьом районам зосередження сил та засобів російських окупантів у Чарівному, Олешках та Херсоні, а також по мосту у Новій Каховці.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

"Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Нашими підрозділами продовжується закріплення на вивільнених територіях, ведення тактичних боїв, вогневий та психологічний тиск на ворога для послаблення його позицій", - зазначають у повідомленні.

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В районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

"Противник продовжує намагання утримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів, часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. Так, силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив", - зазначають в ОК.

В повідомленні також додають, що не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка.

"В протидію цієї активності 3 безпілотних розвідника типу "Орлан-10" нашими підрозділами збиті. Продовжуючи обстріли наших позицій та прилеглих до лінії фронту територіальних громад із цивільним населенням з різних видів озброєння, ворог наніс ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу "повітря – повітря" по літаках наших Повітряних Сил. Без втрат нашої авіації", - підкреслюють в ОК.

Ввечері ворожею авіацією нанесено ракетний удар п'ятьма ракетами класу "повітря – поверхня" Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя.

"4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід", 1 влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів. Без людських втрат", - зазначають у зведенні.

Нашою авіацією нанесено 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі, по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці. Підтверджені втрати ворога складають: 18 рашистів, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші воїни розпочали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перших днів армія України змогла посунути лінію фронту.

25 вересня стало відомо, що ЗСУ в Херсоні вразили місце розташування Росгвардії.

27 вересня стало відомо, що в окупованому Херсоні були знищені й виведені з ладу сім ворожих вантажівок "Урал".

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