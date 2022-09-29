Втрати особового складу ворога уточнюються.

27 вересня в районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітних ракетних комплекси С-300 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

У Генштабі зауважили, що окупанти продовжують зазнавати втрат.

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"27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються", - мовиться у дописі.

Ситуація на фронті - що відомо

27 вересня у Генштабі повідомили, що в районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області було знищено ворожий ЗРК С-300, п'ять одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

В ніч на 29 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по чотирьом районам зосередження сил та засобів російських окупантів у Чарівному, Олешках та Херсоні, а також по мосту у Новій Каховці. Українська авіація нанесла 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

За даними Геншабу ЗСУ, за минулу добу, 28 вересня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.

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