У пропускному пункті у Василівці Запорізької області вже скупчилось близько 1,5 тисяч машин, зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Російські окупанти перекривають канали для виїзду людей з тимчасово окупованих територій країни.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що загарбники не дають можливості виїхати людям з окупованих територій на підконтрольну Україною територію, особливо це стосується чоловіків, яких, очевидно, збираються примусово мобілізувати до лав російської армії.

"Так, на жаль, зараз така ситуація є. Дійсно, у Василівці вже скупчилось близько 1,5 тис. автомобілів, і їх не випускають. Зокрема, з Херсонської області за вчора вдалось врятуватись лише 11 людям - це дуже мало, у порівнянні, до прикладу, тиждень тому було по 600-700 у день", - акцентувала Верещук.

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Вона нагадала, що постійно закликала мешканців тимчасово окупованих територій заздалегідь евакуюватися на підконтрольні Україні території, тому що ворог може закрити шляхи для виїзду.

"Ми розуміли, що ворог буде це робити. Він буде з часом, і зараз це ми бачимо наочно, закривати канали евакуації. І на сьогодні немає гуманітарних коридорів, на жаль, поки що ми не можемо досягти згоди щодо евакуаційних коридорів. І дійсно чоловіки, які залишились на ТОТ, можуть бути мобілізовані (до лав російської армії - УНІАН)", - зазначила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосила, що державні органи фіксують всі факти примусової мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях, зокрема, конкретні випадки, щоб потім ці дані були долучені, в тому числі, до справи проти РФ у Міжнародному кримінальному суді.

"Це вже відбувається, у нас є дані щодо тих, хто займається примусовою мобілізацією, хто віддає такі злочинні накази, хто робить все, щоб незаконно мобілізувати українських громадян. Звичайно, всі ці дані будуть додані до доказової бази, а потім винні понесуть покарання", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, 29 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що виїзд з окупованого міста ускладнено окупантами, які вже готують там мобілізацію. До 10 жовтня планують зібрати "добровольчий" батальйон чисельністю понад 3 тис. осіб.

Мобілізація в Росії 2022 та спроба анексії частин чотирьох областей України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Під час "референдуму" і після анексії жителям окупованих територій почали масово вручати повістки в російську армію.

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