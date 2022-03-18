Затриманих передали співробітникам спецслужби, зазначили у Нацгвардії.

На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об'єктів міста та фотографували їх.

Про це повідомляє відділ інформації та комунікації Нацгвардії України.

Відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.

Для з'ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Миколаїв.

З початку війни в обласному центрі йшли запеклі бої, супротивник намагався знищити місто.

16 березня очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім сказав, що в районі Миколаєва було відсунуто лінію фронту.

За словами чиновника, окупанти переміщалися за Херсон і готували нову лінію оборони.

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