Олександр Завітневич зазначив, що у ЗСУ ще недостатньо озброєння.

Дії Збройних сил України під Херсоном не можна назвати контрнаступом. Українські бійці все ще не отримали необхідну кількість озброєння.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я б не говорив, що це контрнаступ, тому що кількість озброєння, яке нам надійшло, не дає нам можливість говорити, що ми дійсно готові. У військовому розумінні контрнаступ - це відвойовування більших територій, ніж там 5-8 кілометрів", - зазначив Завітневич.

За його словами, успіхи українських бійців у Херсонській області є тактичними. Водночас головне завдання ЗСУ - звільнення всіх територій.

"Вражає та швидкість (просування на півдні, - УНІАН), але вона також пояснюється. Є кілька обхідних виходів з Кримського півострова, крім тих шляхів, про які всі говорять. Але, звичайно, є питання, і зараз вже є кримінальні справи. Там є таємниця слідства, це питання ніхто не затоптує", - підсумував політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ і звільнення захоплених територій до кінця літа за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що перші "видимі результати" контрнаступу ЗСУ на окуповані території Херсонської області будуть вже в серпні.

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