Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 3 455 жертв серед цивільного населення в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це йдеться у звіті УВКПЛ ООН від 3 квітня.
При цьому уточнюється, що з цієї кількості 1 417 загиблих і 2 038 поранених.
Серед загиблих: 293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчаток та 40 хлопчиків, а також 59 дітей і 802 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити.
Із загальної кількості поранених - 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки не встановили.
Зазначається, що причиною більшості випадків загибелі або поранення мирних людей було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.
У Донецькій та Луганській областях зафіксовано 468 убитих та 1 036 поранених. Зокрема, на підконтрольній уряду України території - 401 убитий та 784 поранених. На території, контрольованій самопроголошеними "республіками", - 67 убитих та 252 поранених. В інших областях України - 949 убитих та 1 002 поранених.
В УВКПЛ ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки не включають дані з Маріуполя, Ірпеня та інших міст, де велися чи ведуться інтенсивні бойові дії.
В ООН повідомляли, що станом на 30 березня в Україні в результаті бойових дій загинули 1 232 цивільних, а 1 935 - отримали поранення.
Нагадаємо, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вдерлася на територію України. Президент РФ Володимир Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.
Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.