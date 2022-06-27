Тим часом на Харківському напрямку окупанти безрезультатно штурмували Дементіївку та Питомник.

Ворог наступає у напрямку Мазанівки, бій триває.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, продовжив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області. Завдав авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник обстрілює підрозділи Сил оборони, веде радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну й розпочали повномасштабну війну. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім почав бомбити й цивільну інфраструктуру, зокрема, у Харкові, були жертви та постраждалі.

Постійні бої точаться й у Харківській області. Внаслідок обстрілу 26 червня в селі Калугіно-Башкирівка Чугуївського району сталася пожежа в господарчій будівлі, а також загинуло дві жінки та ще дві людини госпіталізовані з пораненнями.

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