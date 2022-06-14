Дітей доправлено до лікарні у Чугуєві з осколковими пораненнями.

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині поранено двох дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Силами підрозділів ДСНС пожежа була ліквідована за півтори години.

Як повідомляв УНІАН, близько 23:40 13 червня російські окупанти вкотре атакували Харків. В місті лунала повітряна тривога, а місцеві нарахували щонайменше сім вибухів.

За словами очевидців, по Харкову вдарили ракетами. Пуски відбувалися з території Білгородської області РФ. Ракетний удар спровокував потужну пожежу під Харковом.

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