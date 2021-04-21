Стосовно активіста не діє жодний запобіжний захід.

Лідеру громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному, підозрюваному у хуліганських діях під Офісом президента 20 березня, скасовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте такожЩе одного учасника акції на Банковій взяли під цілодобовий домашній арештЯк передає кореспондент УНІАН, під час розгляду скарги у Київському апеляційному суді адвокат Ратушного Євгенія Закревська заявила, що її підзахисний під час акції був в іншому верхньому одязі, а не в тому, у якому його нібито упізнали двоє свідків. Крім того, додала вона, на фото, на якому Ратушного нібито упізнали свідки, чоловік з борідкою, в той час як її підзахисний не носить бороду вже досить довгий час.

Крім того, за її словами, органи слідства сфальшували докази, залучивши фото Ратушного з іншої акції, яка відбувалась в інший час та в іншому місці.

Закревська нагадала, що Ратушний – громадський діяч, лідер руху «Захистимо Протасів яр», має постійне місце роботи, виступає позивачем та свідком у ряді судових процесів – як потерпілий у справах Майдану, і як позивач у справах про захист парку Протасів яр.

Крім того, додала адвокат, він нещодавно разом з іншими потерпілими у справах Майдану виграв судовий позов у Європейському суді з прав людини, де було констатовано порушення його прав на мирні зібрання під час Революції гідності.

Закревська заявила, що всі ці факти доводять, що Ратушний має активну громадську позицію і відстоює її у судах.

Вона попросила суд скасувати рішення Печерського райсуду про обрання Ратушному запобіжного заходу.

Прокурор попросив суд залишити в силі рішення суду першої інстанції і не спростовував докази сторони захисту. Також до суду прийшли близько 10 осіб, які готові були взяти Ратушного на поруки.

Колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила рішення скасувати ухвалу Печерського райсуду Києва про обрання активісту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вона також залишила без задоволення клопотання поручителів про взяття на поруки Ратушного.

Таким чином, стосовно активіста не діє жодний запобіжний захід.

Протести під ОП: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати.

Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк