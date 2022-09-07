Західні експерти відзначили успіхи української армії в боротьбі з окупантами.

Україна готова провести контрнаступ, але необхідна підтримка Заходу. Поставки зброї стримуються через побоювання спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Голос Америки.

За словами колишнього командувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіпа Брідлава, українські захисники просувається на півдні, успішно використовуючи ландшафт, щоб відрізати російські війська і змушують їх відчувати вразливість. При цьому він зазначив, що бажання російського керівництва провести переговори означає, що росіяни відчувають себе невпевнено.

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"До кінця червня – початку липня українські військові повинні були відступати, несучи великі втрати. До того, як наша команда прибула в Херсонську область, і військова частина, з якою ми спілкувалися, зазнала величезних втрат. Ми говорили з ними, вони важко переживали загибель своїх товаришів, але вже могли сказати нам, що завдяки тільки надійшли HIMARS вони могли відбити невелику частину території, маленьке село, але для них це мало велике значення. І тепер вони дуже оптимістичні, вони вірять, що більша кількість HIMARS допоможе їм просунутися далі. Але вони розуміють, що це не відбудеться відразу – росіяни відправляють туди величезні ресурси, не рахуючись з тим, скільки російських солдатів гине", – розповіла кореспондентка з національної безпеки газети The Wall Street Journal Вівіан Салама.

За її словами, українські бійці і командири на передовій вважають, що контрнаступ не буде таким швидким, тому що вони не готові до масивного наступу, і сама операція триватиме декілька місяців.

"Вже зараз зрозуміло, що план Путіна захопити Київ за три дні, розбити Україну і розділити її на частини, щоб приєднати значну частину до Росії – всього цього вже не відбудеться. Замість того щоб розділити Україну, російська агресія об'єднала Україну - більше 90% українців вважають, що вони виграють цю війну, вони підтримують президента Зеленського і його спосіб ведення війни", – вважає старший науковий співробітник з питань національної безпеки в Раді з міжнародних відносин Макс Бут.

При цьому він нагадав, що Київ розблокував експорт зернових, що унеможливило використання Росією харчування як зброї, а також не виправдалися надії РФ, що Європа подасться енергетичному шантажу.

"Україна зуміла звернути битву на свою користь. І якщо це їм вдалося зробити з менш ніж 20 системами HIMARS, то уявіть, що вони зможуть зробити, якщо у них їх буде 60! А якщо буде ще більш далекобійна зброя, літаки F16 або танки М1. Все це їм потрібно надати. Але навіть без них українці вже виграли свою війну за незалежність, тому що Путіну не вдалося досягти своїх цілей. Питання залишається відкритим, скільки своєї території УКРАЇНА контролює, але питання про те, чи буде існувати незалежна Україна вже не стоїть", – зазначив Бут.

У той же час він вказав, що рішення не посилати всю необхідну Укріане зброю – помилка США, тому що немає значення, стріляють це ракети на 50 кілометрів, або на 150.

"Путін поводиться раціонально. Йому не вдалося взяти Київ, Він відступив. Він не нападає на країни-члени НАТО, він не збирається починати Третю світову. Тому немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи дальньої дії, які могли б допомогти у відвоюванні своєї території", – вважає експерт.

У свою чергу генерал Брідлав вважає, що Україна не отримає складну західну зброю, як літаки F 16 найближчим часом, через непідготовленість військових.

"Америка та інші союзники планують найближчим часом тренувати українських солдатів, щоб не окремі роди військ, а вся українська армія піднялася на високотехнологічний рівень. Адже українці вже довели, що вони можуть швидко опановувати високотехнологічну зброю", - заявив Брідлав.

Також він вказав на необхідність формування резервів озброєння в США.

Як раніше повідомляв УНІАН,США розробляють план підтримки української армії в середній і довгостроковій перспективі. Йдеться також і про підтримку після перемоги над російською армією.

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