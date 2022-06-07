До "звільнення" Запоріжжя окупанти не хочуть проводити "референдум".

Російські окупанти говорили про плани "звільнити" "столицю" Запорізької області - обласний центр Запоріжжя.

Про це заявив перший заступник голови окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Артем Шарлай.

Так, розмірковуючи про перспективу провести на захоплених територіях України псевдореферендум, Шарлай заявив, що з цим варто почекати до захоплення Запоріжжя.

"Ідея проведення референдуму про приєднання Запорізької області до Росії обговорюється, але робити це не доцільно до звільнення столиці регіону", - заявив він.

При цьому він відкинув ідею перенести "столицю область" у вже окупований росіянами Мелітополь.

"Не має сенсу, оскільки практично половина населення регіону живе в його столиці", - сказав він.

Як писав УНІАН, напередодні член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

29 травня поставлений окупантами в захопленій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

Вже в червні загарбники Херсонської області тимчасово передумали проводити псевдореферендум про "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації. Колаборант Кирило Стремоусов заявити, що "проведення референдуму в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть".

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