За словами Маляр, нова техніка у ворога практично закінчилася.

Основними цілями окупантів наразі є вихід на географічні кордони Луганської та Донецької областей та позбавлення України виходу до морів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

Є наказ Путіна вийти на географічні кордони Донецької і Луганської областей, а потім просуватися і на південь, і на схід. У них задача позбавити нас виходу в два моря. Власне, з Азовським вже є проблеми, і тимчасово окуповані території навколо нього. Так само в них мета позбавити нас виходу в Чорне море, – сказала Маляр.

За її словами, на сьогодні основні бої точаться на сході за дві цілі.

Перша – це повністю взяти під контроль з боку російських військ Луганську область, друга ціль – оточити в кільце українські війська. Поки що ні те, ні інше їм не вдається, але бої запеклі, – сказала заступниця міністра оборони.

Маляр також розповіла, що за офіційними даними знищено більше ніж 30 тис. особового складу окупантів, також ЗСУ завдають величезних втрат ворогу з боку техніки.

"Власне, нова техніка в них практично закінчилася, тому що ми бачимо, що вони виводять вже зараз в стрій, розконсервовують стару техніку 60-70-х років", – додала заступниця міністра оборони.

Битва за Донбас може стати останнім великим наступом РФ

Про це повідомляє авторитетне видання The New York Times, опублікувавши інтерактивний матеріал з позиціями та досягненнями українських та російських військ на передовій.

У статті йдеться, що навіть після невдалої спроби захопити Київ росіяни наступають на старі граблі, розкидаючи свої сили в занадто багатьох місцях одночасно. Після місяця активного наступу на Донбасі армія РФ може хіба що "похизуватися" взяттям Попасної і Маріуполя, проте в обох випадках ЗСУ дозволили їм це зробити.

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