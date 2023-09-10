Окупанти намагалися відбити у ЗСУ висоти біля Кліщіївки та відкинути українські сили з позицій біля Оріхово-Василівки.

Українські військові продовжили наступальні операції в районі Бахмута і просунулися вперед.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті наголошується, що один з російських воєнкорів заявив, що українські сили повністю витіснили російські війська з Андріївки в 10 км на північний захід від Бахмута, проте ISW ще не спостерігав візуального підтвердження того, що ЗСУ звільнили цей населений пункт.

При цьому воєнкор стверджував, що російська лінія контролю в цьому районі перемістилася і тепер проходить уздовж залізничної лінії на схід від Андріївки і Кліщіївки.

Відео дня

Крім того, аналітики відзначили, що російські війська контратакували в районі Бахмута, але не домоглися ніяких підтверджених успіхів. За деякими даними окупанти намагалися відбити у ЗСУ висоти біля Кліщіївки і відкинути українські сили з позицій біля Оріхово-Василівки.

Також окупанти продовжили обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися вперед.

Війна в Україні: Новини

Протягом минулої доби українські захисники успішно відбили спроби росіян прорвати оборону відразу на декількох напрямках. Зараз тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки. Так, за минулу добу на фронті сталося понад 30 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні проти України серед особового складу вже склали близько 268 140 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: