Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках збільшилась кількість заходів бойової підготовки білоруських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках відзначається збільшення кількості заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання з її території ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування українських підрозділів у напрямку державного кордону. Противник вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку загарбники основні зусилля зосередили на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку противник активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

За даними Генштабу, ворог здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що в район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

27 травня 2022 року Білоруський опозиціонер, член Президії координаційної ради, керівник народного антикризового управління Павло Латушко заявив про те, що Лукашенко боїться віддавати наказ про напад на Україну.

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