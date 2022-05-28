У Генштабі наголошують, що зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів із Білорусі по об'єктах на території України.

У прикордонних з Україною районах Гомельської області до 31 серпня 2022 року Білорусь ввела тимчасові обмеження на в’їзд та перебування.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію у зв’язку з російським вторгненням.

"З метою забезпечення посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів в республіці Білорусь до 31 серпня 2022 року вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області", - зазначено в повідомленні.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ситуація наразі залишається без суттєвих змін.

"Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з охорони білорусько-українського кордону, угруповання посилено підрозділами бригад внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів із Білорусі по об'єктах на території України.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що в район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

27 травня 2022 року Білоруський опозиціонер, член Президії координаційної ради, керівник народного антикризового управління Павло Латушко заявив про те, що Лукашенко боїться віддавати наказ про напад на Україну.

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