Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Білорусі.

В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 28 травня.

"В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у навчальних закладах Республіки Білорусь.

Раніше повідомлялося, за оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

27 травня 2022 року Білоруський опозиціонер, член Президії координаційної ради, керівник народного антикризового управління Павло Латушко заявив про те, що Лукашенко боїться віддавати наказ про напад на Україну.

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