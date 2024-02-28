На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 33 атаки росіян.

Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу. Зокрема, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Війна в Україні: новини

27 лютого речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що українські війська відійшли від невеличких сіл Степове і Північне.

Крім того, впродовж доби Сили оборони збили два російські літаки Су-34. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що росіянам варто припинити "авіаційні м’ясні штурми".

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