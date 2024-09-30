Також він розповів, про специфіку підготовки новобранців у ЗСУ.

Новобранцям у ЗСУ в першу чергу треба пояснювати, що таке військова структура, сказав заступник командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдан Кушнір з позивним "Гриз". Крім того, військовий розповів, що думає про ухилянтів.

Кушнір доєднався до полку "Азов" 10 років тому у 20-річному віці. Тоді його мотивацією було розуміння, що потрібно захищати країну і він не міркував - так чи ні. "Певна частина чоловіків за будь-яких умов будуть реагувати на значущі соціальні потрясіння: як-от революції, війни", - розповів Кушнір "Укрінформу".

"Я знав, що буду йти на війну і це не тому, що мені не страшно, чи я впевнений у собі. Ні. В мене не було військової освіти, я був студентом, без жодного розуміння, як воюють, як тримати автомат. Але всередині природа каже, що ти повинен бути там", - пояснив військовий.

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"Є воїни за характером, за своєю природою - як би не плакала дружина, як би не просила мама, все одно чоловік іде, тому що природа кличе", - сказав "Гриз".

Він також розповів, що чоловіки, які не хочуть захищати Україну, викликають у нього злість.

"Вони викликають злість, навіть лють... Знаю, що у всіх країнах - мізерна частина чоловіків, які скажуть: "Так, я піду захищати"…, але у нас ситуація специфічна - українська армія не воює на іншій частині світу... Ми ведемо екзистенційну війну з довічним ворогом, а це вже дуже серйозні речі", - висловив думку військовий.

Також він розповів, про специфіку підготовки новобранців.

"Головне дати людині зрозуміти, що таке військова структура", - зазначив військовий і додав, що непогано, коли у бійця є своя думка, але є військова структура, де є командир, який "все бачить".

"Відповідно потрібно дати людям зрозуміти, що виконувати накази це окей, це потрібно робити", - пояснив "Гриз".

Мобілізація в Україні

У 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді розповіли, як у них проходить курс базової військової підготовки й що відбувається далі з бійцями. Там нагадали, що часто серед військовозобов’язаних в тилу побутує міф: одразу після мобілізації їх відправлять "на нуль" без жодної військової та психологічної підготовки. У бригаді його розвінчали.

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