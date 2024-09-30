Після курсу підготовки солдати їдуть на передову, але зараз їх не відправляють одразу на бойове завдання.

У 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді розповіли, як у них проходить курс базової військової підготовки і що відбувається далі з бійцями.

Там нагадали, що часто серед військовозобов’язаних в тилу побутує міф: одразу після мобілізації їх відправлять "на нуль" без жодної військової та психологічної підготовки. У бригаді його розвінчали.

"Поспілкуватись телефоном із близькими можна щоденно, але є обмеження в часі – годину, інколи півтори. Спочатку може виникати якийсь внутрішній спротив, але далі приходить розуміння, що телефон заважає концентруватись на підготовці та інформації, яка знадобиться під час виконання бойових завдань", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що щоденно в харчовому раціоні є м’ясо, фрукти, солодощі.

"Так, потрібно буде звикнути до різноманітних каш, але на це потрібно кілька днів. Взагалі з харчуванням на БЗВП жодних проблем, і можна навіть кілька кілограм набрати. Ну і хоч все навчання відбувається в польових умовах, є лазня, де можна помитись", - додали там.

Стверджується, що після курсу підготовки солдати їдуть на передову, але зараз їх не відправляють одразу на бойове завдання.

"Після проходження БЗВП всі курсанти отримують військово-облікову спеціальність, а пізніше отримують додаткову підготовку відповідно до їхніх спеціальностей. Вже перебуваючи безпосередньо в районі виконання завдань, командири організовують курс підготовки для новоприбулих з досвідченими вояками підрозділів. Навчатимуть стільки, скільки потрібно, щоб підготувати новоприбулого воїна до реалій поля бою", - пояснили вони.

Після того, як захисники потрапляють вже безпосередньо в район виконання завдань, їх визначають по ротах.

"Далі ротний, його заступник спілкуються із кожним новобранцем. Ця комунікація дуже важлива, адже об’єктивно визначається ким буде новобранець, вже тут на місці: стрілець, водій чи навідник, штурмовик чи буде допомагати з логістикою. Під час цього спілкування ротний намагається якнайкраще пізнати новобранця. Це в деякій мірі такі психологічні маневри, щоб одразу зрозуміти, чи готовий військовий до бойових дій", - додали там.

Загальновійськова підготовка в Україні

Українська армія поступається окупантам за всіма кількісними показниками, тому зараз у ЗСУ працюють над збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки новобранців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Так, він зазначив, що якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна, тож у ЗСУ продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах.

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