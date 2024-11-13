Водночас, за словами Дикого, командувати діями таких мобільних груп з цивільними мають військові.

Цивільних можна навчити збивати ворожі "Шахеди" та доручити їм роботу мобільних виїзних груп. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив ветеран АТО, екс-командир роти батальону Айдар Євген Дикий.

"Звичайно, що людину треба хоч трохи навчити. Але саме трохи. Це не висококваліфікована бойова служба. "Шахеди" літають на наднизьких висотах. Саме це ускладнює їх виявлення, але це полегшує їх збиття", - сказав він.

За словами Дикого, командувати діями мобільних груп мають військові:

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"Роботу виїзної мобільної групи можна доручити цивільним. Але, звичайно, що ця група буде отримувати накази від Повітряних сил".

Інші заяви Дикого

Як повідомляв УНІАН, раніше Дикий заявив, що "Шахеди" в Україні могли б збивати заброньовані та студенти. Нині ж переведення мобільних вогневих груп у піхотні підрозділи відбувається через нестачу людей на фронті.

За його словами, цю проблему можна розв'язати, залучаючи до боротьби з дронами цивільне населення: "Цю боротьбу з "Геранями" можна перекинути на цивільних. Якщо брати лише категорію - фізично здорові, придатні до служби чоловіки, у нас багато з них заброньовані. Ті, що абсолютно законно заброньовані".

На його думку, це не означає, що у вільний від роботи час вони не могли б почергово виходити на бойові чергування: "Ті ж самі від 18 до 25 - на штурм посадки я б їх не посилав, а чого їх на "Герані" не посилати - я не розумію. Ті ж студенти, в яких усіх відстрочка. Не бачу в цьому жодної проблеми. Ми могли б розгорнути значно більше мобільних груп, ніж зараз є", - пояснив Дикий.

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