Україна прагне поставити росіян на межу необхідності покинути Херсон, каже міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився своїм баченням того, що може переломити хід війни з Росією.

Як він зазначив у своїй статті для Foreign Affairs, за достатньої підтримки Україна може як зупинити просування Росії, так і повернути собі більше своїх територій.

Саме іноземне озброєння дасть Україні можливість переломити ситуацію на свою користь.

"Поворотний момент настане, коли наші Збройні сили використають західні реактивні системи залпового вогню для знищення російської артилерії, переломивши ситуацію на користь України по всій лінії фронту. Після цього наші війська будуть прагнути відвоювати ділянки землі, змушуючи росіян тут і там відступати", - вважає він.

Кулеба наголосив, що використовуючи більш сучасне важке озброєння Україна здатна зупинити вторгнення Москви на Донбасі і на півдні.

"Успіхи Кремля в цьому регіоні можуть потрапити в заголовки газет, але важливо пам'ятати, що вони обмежені і призвели до надзвичайно великих втрат серед росіян. На фронті на півдні Збройні Сили України вже проводять контратаки, і ми будемо застосовувати передове озброєння для подальшого прориву оборони противника. Ми будемо прагнути поставити росіян на межу необхідності покинути Херсон - місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України", - додав він.

Кулеба впевнений, що контрнаступ ЗСУ на півдні і на сході змусить лідера країни-агресора Володимира Путіна вибирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон і Мелітополь, і відмовою від знову окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Подоляк оприлюднив список необхідного для України важкого озброєння для перемоги над РФ.

За його даними, це 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

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