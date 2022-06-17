Якщо Путін залишиться непохитним, Україна може просунутися далі в Луганській та Донецькій області.

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від захопленого півдня чи Донбасу.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у статті для Foreign Affairs.

За його словами, на півдні українська армія вже проводить контратаки, а для прориву оборони противника застосовуватиметься передове озброєння.

"Ми прагнутимемо поставити росіян на межу необхідності залишити Херсон — місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України. Якщо ми просуватимемося і на півдні, і на сході, ми можемо змусити Путіна обирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон та Мелітополь, і відмовою від нещодавно окупованих територій на Донбасі, щоб він міг утримувати південь", — зазначив Кулеба.

Він вважає, що тоді російський диктатор почне серйозніше ставитись до переговорів про припинення вогню.

"Нашою метою, як і раніше, буде виведення російських військ з України… Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись із достатньою кількістю провалів. Якщо наші збройні сили стануть сильнішими та успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову", — підкреслив міністр.

Кулеба також впевнений, що Путіну легше подати відступ як "акт доброї волі" перед подальшими переговорами.

"Путін міг би навіть заявити, що "спецоперація" успішно досягла своїх цілей щодо демілітаризації та денацифікації України, хоч би що це для нього означало… Пропаганда також може допомогти Путіну подати виведення військ як знак гуманного поводження з російськими солдатами і як мудрий крок до миру загалом", - додав Кулеба.

Інакше, якщо Путін залишиться непохитним, Україна може просунутися далі в Луганській та Донецькій області доти, доки він не вестиме переговори або поки українська армія не досягне державного кордону, зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з російським правителем Володимиром Путіним та турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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