Деякі населені пункти окупованого півдня та Донбасу вже сполучено незаконною залізницею.

Росія будує залізницю на окупованих територіях, яка продублює Кримський міст. На сьогодні вже з'єднано деякі населені пункти, але поки невідомо, чи почався рух поїздів на цих ділянках. Про це сказав начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі немає 100-відсоткового підтвердження того, що росіяни вже почали рух поїздів на побудованій частині цієї залізничної гілки. "Але той факт, що вони будують і деякі населені пункти фактично вже з’єднані, то це так", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що російські окупанти покладають великі надії на цю залізницю, оскільки Кримський міст в повній мірі експлуатувати не можуть для військової логістики. Він додав, що також ворог за допомогою цієї залізниці хоче скоротити час, щоб оперативно доставляти все необхідне до зони бойових дій.

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"Але думаю згодом побачимо як воно буде працювати. Якщо буде добудовано", - зазначив Плетенчук.

Росіяни будують залізницю на окупованому півдні

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2023 року росіяни заявили про початок будівництва залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму.

Про це повідомляли росЗМІ з посиланням на гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького.

Він зазначав, що це має вирішити питання вивезення зерна, залізної руди, металобрухту, вугілля "на континент", тому що їздити через Кримський міст не тільки далеко, але й ризиковано, бо він є "об'єктом підвищеної небезпеки".

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