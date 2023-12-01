Також він поділився думкою про те, чому російський президент Путін все таки наважився на повномасштабне вторгнення в Україну.

Україна не змогла досягти того прориву, на який усі сподівалися в ході контрнаступу, який почався влітку.

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус. "2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін", - сказав Петреус, передає Голос Америки.

"Чому Україна опинилася в такій ситуації? … Ми бачили затримки з наданням їм (військової техніки), наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення щодо касетних боєприпасів, які могли бути дуже корисними, системи ракет більшого радіусу дії для реактивних систем залпового вогню, і врешті літаки сучасного зразка", - перелічив військовий причини, чому українцям не дався контрнаступ.

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"В нашій доктрині йдеться, що аби прорвати ті типи оборони, які ми бачили на півдні (і я не думаю, що хтось насправді усвідомлював або оцінював глибину мінних полів, і що Росія дуже правильно зробила кілька ліній оборони), потрібна перевага в повітрі, а також багато чого іншого. І ми цього не дали українцям", - наголосив він.

Крім цього Петреус вказав на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні. "Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за вторгнення в Україну, полягає в тому, що ми не зробили достатньо після окупації Криму", - поділився думкою Петреус.

Підтримка США

США допомагають Україні з самого початку російського вторгнення. Ця допомога складається як з військової так і з фінансової. Зокрема, у травні Сенат США затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на $40 млрд.

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