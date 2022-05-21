Майже 24 млрд доларів передбачено спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні.

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомила, як будуть розподілені 40 мільярдів доларів від США для підтримки українського народу.

У Facebook вона зазначила, що президент США Джо Байден підписав закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік, який передбачає майже 40 мільярдів доларів екстреного фінансування для підтримки українського народу.

"Важливо, що президент Байден підписав його не після повернення з офіційного візиту до Кореї, а організував доставку і підписання документу в Кореї для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України", - наголосила вона.

За словами Маркарової, виділені кошти будуть розподілені наступним чином:

Військова допомога Україні

✔️ 23,75 млрд дол. передбачено спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки, зокрема:

📍 $6 млрд - на Ініціативу сприяння безпеці України, включаючи надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки силам оборони та безпеки України;

📍 $4 млрд - на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО щодо розбудови та зміцнення їх оборонних спроможностей;

📍 $8,7 млрд - на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні (ця стаття дає можливість виділяти до 8 млрд доларів через механізм президентських drawdowns);

📍 $3,9 млрд - Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальної підтримки, додаткового озброєння та обладнання;

📍 $550 млн - для придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробки стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

📍 $600 млн - для зменшення існуючих обмежень промислової бази з метою пришвидшення виробництва ракет та розширення спроможностей з видобутку критично важливих мінералів.

Економічна допомога

✔️ 9 млрд дол. піде на додаткову економічну та технічну допомогу Україні, а саме:

📍 $8 млрд - для реагування на нагальні потреби в Україні, у т.ч. для надання прямої бюджетної підтримки;

📍 $400 млн - для підтримки правоохоронних органів та забезпечення верховенства права в Україні, зокрема, для проведення розслідувань та документування воєнних злочинів та порушення прав людини;

📍 $100 млн - для забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз, та розширення програм розмінування;

📍 $500 млн - для підтримки ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

Гуманітарна допомога

✔️ 6,58 млрд дол. буде спрямовано на додаткову гуманітарну допомогу для розв'язання проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, а також надання допомоги людям, що постраждали від російської агресії проти України:

📍 $350 млн - для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;

📍 $4,35 млрд - для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну Росії проти України, а також для забезпечення інших невідкладних гуманітарних потреб населення в Україні;

📍 $150 млн - для допомоги країнам, у т.ч. Україні, щодо пом’якшення впливу від зростання цін на харчові продукти;

📍 $900 млн - для надання допомоги біженцям з України на території США, у т.ч. для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичної підтримки, навчання в школах тощо;

📍 $760 млн - для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;

📍 $54 млн - для надання медичної допомоги для біженців з України на території США;

📍 $20 млн - на додаткову гуманітарну допомогу.

Інші напрямки фінансування

✔️ Також передбачено фінансування заходів Мінюсту США з арешту та продажу конфіскованого майна (наприклад, яхт російських олігархів), пов’язаного з вторгненням Росії в Україну (67 млн дол), заходів Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності (52 млн дол.), а також відновлення роботи американської дипмісії в нашій державі (327 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Сенат США затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.

Сьогодні, 21 травня, президент США Джозеф Байден підписав відповідний законопроект.

Вас також можуть зацікавити новини: