Ксав'є Тітельман пояснив, у чому зараз полягає проблема в допомозі Європи Україні.

У європейських союзників стратегічно є можливість зробити так, щоб ситуація в Україні різко змінилася. Французький військовий експерт Ксав'є Тітельман пояснив, що для цього ЄС має масово інвестувати в безпеку на континенті. Однак поки що Україна має триматися при тій кількості військової допомоги, яку їй надають союзники. Про це він заявив в інтерв'ю для "Укрінформ".

Головним завданням Європи, щоб змінити ситуацію, є знайти автономію щодо США.

"Перестати залежати від них у питаннях нашої безпеки, на що я дуже сподіваюся. Через десять років у нас могло б бути європейське НАТО без Сполучених Штатів, але з Україною, і ми справді стали б автономними і не залежали б від Трампа або когось іще, хто може бути в них за десять років", - додав Тітельман. Відео дня

Водночас, за його словами, Україні залишається тільки триматися при тому рівні допомоги від західних союзників.

"Наразі цього достатньо, щоб підтримувати ситуацію, що склалася, в якій українці страждають, але тримають оборону", - зазначив він.

Взимку 2023 року, за його даними, був серйозний дефіцит снарядів. Зараз у Європі покращилося виробництво боєприпасів. Подібна ситуація могла б статися в галузі бронетехніки тощо.

"Є такі речі, наприклад, дрони-камікадзе, які Україна вже виробляє у великих кількостях, а ми у Франції досі не маємо. Чому? Ми могли б виробляти, адже ми індустріальна країна. Європа загалом могла б подвоїти виробництво", - зазначив експерт.

Однак, як заявляє Тітельман, у ЄС відсутня політична воля для підтримки України.

"Є країни, такі як Італія, Іспанія та інші, які відчувають себе трохи відстороненими. Вони доклали зусиль, пожертвували якесь обладнання, але не в однакових пропорціях. А є країни, які абсолютно непохитні, але які в майбутньому можуть стати постачальниками. Очевидно, я маю на увазі такі країни, як Австрія. Тож у Європі все ще багато людей, які сплять", - розповів він.

Європейська допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги на суму 443 млн доларів. Крім того, глава Міноборони країни підказав, чи відбудеться передача ЗСУ шведських винищувачів Gripen.

Крім того, УНІАН повідомляв, що у світі є ще три країни, які могли б поділитися з Україною літаками МіГ і Су, крім Китаю та Індії.

"Під час повномасштабної війни РФ проти України в плані зброї для нашої країни неодноразово виникали досить карколомні історії, тому в цьому разі жодні варіанти "списувати з рахунків" не варто", - заявляли експерти.

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